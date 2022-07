Liter bencina in dizla zunaj avtocest s torkom za več kot 10 centov cenejša

Ljubljana, 18. julija - Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest bodo s torkom nižje - za liter bencina bo treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizla pa 1,70 evra, kar je 10,8 centa manj, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Te cene bodo veljale do 1. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.