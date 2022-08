Reporter o Nataši Pirc Musar (1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Silvester Šurla v komentarju Čivava z Beverly Hillsa piše o karieri, značaju in odnosu do medijev predsedniške kandidatke in odvetnice Nataše Pirc Musar. Po mnenju avtorja poskuša Pirc Musarjeva vedno doseči svoj prav, zaradi česar ima do nekaterih kritičnih medijev že sovražen odnos, čeprav si je promocijo svoje kariere gradila prav skozi medije.