Dnevnik o kajaku in kanuju na divjih vodah (1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Jože Okorn v komentarju Prinašalci kolajn s kolajno premalo piše o svetovnem prvenstvu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Augsburgu in uspešnem delovanju Kajakaške zveze Slovenije. Po mnenju avtorja spadata kajak in kanu med paradne slovenske športe, saj reprezentanti kljub nizkemu financiranju dosegajo najvišje rezultate.