Zelenski napad na zapor označil za vojni zločin Rusije, poziva k preiskavi

Kijev, 30. julija - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obstreljevanje zapora na vzhodu Ukrajine, v katerem so bili zajeti ukrajinski vojaki, označil za "nameren ruski vojni zločin". Tako kot nekateri drugi predstavniki Kijeva je pozval ZN in Mednarodni odbor Rdečega križa k ukrepanju in preiskavi.