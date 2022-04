Chevron zaradi višjih cen nafte krepko povečal dobiček

New York, 29. aprila - Ameriški naftni velikan Chevron je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot početveril dobiček. Narasel je z 1,37 milijarde na 6,3 milijarde dolarjev. Prihodki so medtem ob rasti cen nafte in v splošnem energije narasli z 32,03 milijarde na 54,37 milijarde dolarjev.