V Premogovniku Velenje zavračajo navedbe o varčevanju na račun varnosti

Velenje, 29. julija - V Premogovniku Velenje so danes zavrnili navedbe velenjskega župana Petra Dermola po nedavni rudniški nesreči, češ da je premogovnik v zadnjih letih zmanjševal vlaganja tudi na račun varnosti. To nikakor ni res, so zatrdili v rudniku in dodali, da je varnost pri delu na prvem mestu.