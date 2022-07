V stebrnem udaru v Premogovniku Velenje po zadnjih podatkih poškodovanih 14 zaposlenih

Velenje, 26. julija - V Premogovniku Velenje je v ponedeljek zvečer prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo v prvi fazi poškodovanih 12 rudarjev, dodatno pa so k zdravniku napotili še dva rudarska spremljevalca. Vsi so utrpeli lažje poškodbe in so že v domači oskrbi, je danes v izjavi za medije povedal generalni direktor premogovnika Janez Rošer.