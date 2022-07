Pri Ruski kapelici letos le kratek pietetni dogodek

Kranjska Gora, 31. julija - Pod Vršičem zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno poteka slovesnost pred Rusko kapelico, ki so jo ruski vojni ujetniki med prvo svetovno vojno postavili v spomin na tovariše, ki so umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Letos je spričo vojne v Ukrajini načrtovan le kratek pietetni dogodek za člane in prijatelje Društva Slovenija Rusija.