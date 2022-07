Pri Ruski kapelici v nedeljo le kratek pietetni dogodek, brez spominske slovesnosti

Ljubljana, 26. julija - Pri Ruski kapelici pod Vršičem, kjer zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno poteka spominska slovesnost, bo letos zaradi vojne v Ukrajini to nedeljo le kratek pietetni dogodek za članice in člane ter prijatelje Društva Slovenija Rusija. Drug program ali spremljevalni dogodki niso predvideni, so sporočili iz društva.