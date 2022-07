V dveh avtomobilih sedem prebežnikov iz Iraka

Brežice, 29. julija - Brežiški policisti so v minuli noči v Mihalovcu ustavili avtomobila slovenskih in danskih registrskih oznak, v katerih sta državljana Sirije prevažala sedem državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljanoma Sirije so odvzeli prostost in jima zasegli avtomobila. Sledila bo kazenska ovadba, so sporočili s policije.