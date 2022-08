Tedenski pregled - svet od 29. 7. do 4. 8.

Ljubljana, 5. avgusta - Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je z obiskom Tajvana močno razburila Kitajsko in povečala napetosti v regiji. Medtem so ZDA likvidirale vodjo teroristične mreže Al Kaida Ajmana al Zavahirija. Iz Ukrajine je izplula prva ladja z žitom. Znova se je zaostrilo v odnosih med Beogradom in Prištino.