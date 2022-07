Začenja se druga letošnja nacionalna preventivna akcija za varnost kolesarjev

Ljubljana, 29. julija - Po vsej državi se bodo danes začele aktivnosti za večjo varnost kolesarjev, ki bodo trajale vse do 4. avgusta. V tem času bodo policisti z občinskimi redarji preverjali, ali kolesarji spoštujejo prometna pravila ter kako se do njih vedejo drugi udeleženci v prometu. Cilj akcije je zmanjšati število smrtnih žrtev in hudo poškodovanih kolesarjev.