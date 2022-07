Ukrajinski inženirji s projektom za ohranitev zgodovinskih spomenikov

Eden izmed inženirjev je 28-letni Jura Prepodobnji, ki prihaja iz podjetja Skeiron. Ure in ure s kamero, ki tehta do šest kilogramov, fotografira stavbe, da bi na tak način prispeval, da kulturna dediščina njegove države ne bo pozabljena.

Fotografiranje je le del postopka. Poseben laserski skener zraven poskrbi, da je zabeležena vsaka najmanjša podrobnost ter dimenzije tako zunanjosti kot notranjosti objekta. Skener se počasi vrti in pri tem oddaja laserski žarek, več kamer pa posname njegovo spreminjajočo se dolžino in obliko, kar nato pomaga ustvariti 3D model stavbe v podrobnostih.

Za izdelavo 3D modela je potrebnih več dni in večkrat obiskati stavbo, a v primerjavi z običajnimi ročno izdelanimi modeli gre vseeno za prihranek truda, časa in denarja.

"Tridimenzionalni model lahko prihrani čas in delo arhitektom in inženirjem, ki se bodo ukvarjali z obnovo poškodovane stavbe," je za špansko tiskovno agencijo EFE pojasnil Prepodobnji. Skupaj z drugimi ukrajinski inženirji je, kmalu po tem, ko so ruske rakete in bombe začele padati na ukrajinska mesta, zasnoval pobudo Rešimo ukrajinsko dediščino.

Ko je Rusija napadla mesti Černigiv, Mariupolj in Harkov, so bili ukrajinski inženirji v Lvovu in regiji na delu 24 ur na dan, da bi pokrili čim več lokacij.

"Navdihnil me je primer umetnostnega zgodovinarja Andrewa Tallona. Njegovi podrobni 3D modeli se uporabljajo za obnovo pariške katedrale Notre Dame, ki je bila poškodovana v požaru leta 2019," je povedal Prepodobnij.

Lvov je s svojo bogato večetnično preteklostjo eno glavnih kulturnih središč v Ukrajini. Mesto se ponaša z nenavadno mešanico različnih arhitekturnih stilov, saj so v različnih zgodovinskih obdobjih tukaj živele ukrajinske, poljske, judovske, nemške in armenske skupnosti.

Pred kratkim je ekipa inženirjev delala na ustvarjanju 3D modela cerkve sv. Andreja iz 17. stoletja in armenske katedrale iz 14. stoletja. Pri svojem delu tesno sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki in oblastmi, ki so naredile seznam najpomembnejših stavb.

Večino stavb v Lvovu so doslej že skenirali, zato nameravajo inženirji v druga ukrajinska mesta, kot sta Mariupolj in Harkov.

V Mariupolju je bilo med drugim nedavno uničeno tamkajšnje dramsko gledališča, v Harkovu pa muzej filozofa Grigorija Skovorode iz 18. stoletja.