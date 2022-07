Ryanairjevo osebje v Španiji podaljšalo stavko za pet mesecev

Madrid, 27. julija - Kabinsko osebje irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair je stavko, s katero zahtevajo boljše delovne pogoje v Španiji in so jo začeli konec junija, podaljšalo še za pet mesecev. Španska sindikata USO in Sitcpla sta danes sporočila, da bodo zaposleni od 8. avgusta do 7. januarja 2023 stavkali po štiri dni na teden.