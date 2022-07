Ryanair po nepričakovano uspešnem četrtletju pričakuje živahno poletje

Dublin, 25. julija - Oživitev povpraševanja po letih z letali je nepričakovano močno izboljšalo rezultate največjega evropskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair. V prvem četrtletju poslovnega leta, do konca junija, je dobiček dosegel skoraj 188 milijonov evrov, so danes sporočili iz družbe. Pred letom dni so beležili 273 milijonov evrov izgube.