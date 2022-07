Naročila trajnih dobrin v ZDA junija navzgor na račun vojaških letal

Washington, 27. julija - Naročila trajnih dobrin so v ZDA junija v primerjavi z majem narasla za 1,9 odstotka, v letu dni pa za 11,1 odstotka na 272,6 milijarde dolarjev, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Za 80,6 odstotka so od maja do junija na 9,76 milijarde dolarjev narasla naročila vojaških letal.