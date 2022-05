Naročila trajnih dobrin aprila v ZDA navzgor

Washington, 25. maja - Naročila trajnih dobrin so v ZDA aprila od marca narasla za 0,4 odstotka na 265,3 milijarde dolarjev, poroča ministrstvo za trgovino ZDA, kar je nekoliko manj od pričakovanj analitikov Wall Streeta. Marca so naročila narasla za 0,6 odstotka, in ne za 1,1 odstotka kot je ministrstvo poročalo prejšnji mesec.