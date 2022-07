Festival Dobimo se pred Škucem znova s pestrim dogajanjem v stari Ljubljani

Ljubljana, 22. julija - Koncerti, predstave, modna revija, performansi, razstavi, literarni dogodki, ustvarjalne delavnice, Knjižnica pod krošnjami ter Škuceva tržnica, vse to se bo od danes do zadnjega julijskega dne ponovno odvijalo na ljubljanskem Starem trgu pred Galerijo Škuc v okviru letošnjega festivala Dobimo se pred Škucem. Vsi dogodki so brezplačni.