Fajonova na obisku v Kijevu

Kijev, 27. julija - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na obisku v Kijevu, kamor je glede na objavo na Twitterju prišla z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem. Med drugim se je že srečala z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo in obiskala uničeno kijevsko predmestje Irpin.