Zunanja ministrica v prihodnjih dneh na obisk v Kijev

piše Vesna Rojko

Ljubljana/Kijev, 26. julija - Zunanja ministrica Tanja Fajon bo v prihodnjih dneh obiskala Kijev, kjer se bo srečala z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo in drugimi predstavniki ukrajinskih oblasti, so danes sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva. Namen obiska je izkazati politično podporo in solidarnost Ukrajini, ki se že mesece odločno upira ruski agresiji.