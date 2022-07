Fajonova prispela na obisk v Kijev

Kijev, 27. julija - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes prispela na obisk v Kijev z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem, je objavila na Twitterju. Da bo v teh dneh odpotovala v ukrajinsko prestolnico, so v torek napovedali na zunanjem ministrstvu.