Zaradi sredine stavke pri Lufthansi številne odpovedi letov, tudi iz Ljubljane

Frankfurt, 26. julija - Nemška letalska družba Lufthansa bo zaradi sredine stavke letališkega osebja odpovedala več kot 1000 letov v in iz svojih vozlišč v Frankfurtu in Münchnu. Odpovedi letov naj bi po navedbah nemške tiskovne agencije dpa prizadele približno 134.000 potnikov. Odpovedani so tudi vsi Lufthansini leti iz Ljubljane.