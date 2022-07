Nemški sindikat Lufthansine delavce za sredo poziva k stavki

Berlin, 25. julija - Nemški sindikat Verdi je Lufthansino letališko osebje za sredo pozval k stavki, s čimer bi v pogajanju za višje plače povečali pritisk na vodstvo tega nemškega letalskega prevoznika. Stavka naj bi se pričela v sredo ob 3.45 in naj bi trajala do četrtka do 6. ure, pri čemer Verdi opozarja, da bo stavka povzročila odpovedi in zamude letov.