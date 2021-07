Pred svetovnim dnevom hepatitisa brezplačno testiranje na hepatitis C

Ljubljana, 27. julija - Pred svetovnim dnevom hepatitisa, 28. julijem, bo potekalo anonimno in brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C. Akcija bo potekala danes in v sredo med 14. in 19. uro na Poljanskem nasipu 58, brez naročanja in brez napotnice. Na voljo za pogovor pa bo tudi zdravnik, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.