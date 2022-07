Večer o lokalnih volitvah (25. 7.)

Maribor, 24. julija - Petra Lesjak Tušek v komentarju Lokalna prevlada piše o lokalnih volitvah. Tretjo nedeljo v novembru bo potekal prvi krog lokalnih volitev, večinoma pa so župani z dolgim stažem v prednosti. Tu šteje povezanost z ljudi, običajne ločnice med desno in levo opcijo pa so razrahljane, a tokratne volitve bi utegnile biti bolj napete, piše avtorica.