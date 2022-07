Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. in 24. 7.)

Ljubljana, 24. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o požaru na goriškem Krasu. Požar je pod nadzorom, odprtih je le še nekaj žarišč. Požarišče pa bodo v naslednjih dneh nadzirali. V nedeljo je pri gašenju sodelovalo 2000 ljudi, od tega 1500 gasilcev. Pri gašenju so sodelovale zračne enote iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Slovaške, Avstrije in Romunije.