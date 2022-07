Na goriškem Krasu nadaljevali boj s požarom, noč nekoliko mirnejša

Kostanjevica na Krasu, 24. julija - Gasilci so ponoči na goriškem Krasu, kjer že več dni divja obsežen požar, gasili posamezna žarišča ter polivali in čistili robove požarišč. Kot je za STA povedal medijski predstavnik intervencije Robert Okorn, je bila noč bolj mirna od prejšnje, osredotočili so se predvsem na zahodni del požara proti vasi Lokvice in pod Kostanjevico na Krasu.