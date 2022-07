Razmere na goriškem Krasu danes nekoliko mirnejše, a ognjene stihije še zdaleč ni konec

pripravila Sanja Gornjec

Kostanjevica na Krasu, 23. julija - Teden dni trajajoči požar na goriškem Krasu kljub naporom več kot tisoč gasilcev še ni pogašen. Ob najmočnejši pomoči iz zraka doslej jim je razmere vendarle uspelo nekoliko umiriti, a so še naprej nepredvidljive. Veliko si obetajo tudi od pomoči romunskih letal, ki so priletela v Slovenijo. Vsi evakuirani prebivalci so se medtem vrnili domov.