Tedenski pregled - Slovenija od 22. do 28. 7.

Ljubljana, 29. julija - Skorajda nadčloveška prizadevanja za ukrotitev ognjene ujme na goriškem in komenskem Krasu so sredi tedna le obrodila sadove, požar so spravili pod nadzor, a zaradi hude suše in izostanka večjih padavin olajšanja še ni. Pomanjkanje vode pesti Slovensko Istro, zaradi nizkega vodostaja so morali zaustaviti tudi HE Solkan.