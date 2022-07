Tedenski pregled - svet od 22. do 28. 7.

Ljubljana, 29. julija - Rusija in Ukrajina sta ob posredovanju Turčije podpisali dogovor o izvozu žita preko črnomorskih pristanišč, medtem ko so se boji v Ukrajini nadaljevali. V EU so se dogovorili za zmanjšanje porabe plina. Papež Frančišek se je v Kanadi opravičil pripadnikom domorodnih plemen. Po Evropi so še naprej divjali požari.