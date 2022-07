Demokratska večina predstavniškega doma v ZDA za uzakonitev pravice do kontracepcije

Washington, 22. julija - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek skoraj izključno z demokratskimi glasovi z 228 proti 195 potrdil predlog zakona, ki zagotavlja pravico do kontracepcije. Demokrati so predlog podprli v strahu, da bo konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA odpravila tudi to pravico, kot je pravico do splava.