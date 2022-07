Predstavniški dom ameriškega kongresa za zaščito homoseksualnih in medrasnih porok

Washington, 20. julija - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek z 267 glasovi proti 157 potrdil predlog zakona za zaščito porok med istospolnimi pari in med pripadniki različnih ras pred nevarnostjo, da bo vrhovno sodišče ZDA to razveljavilo, kot je to storilo s pravico do umetne prekinitve nosečnosti, ki jo je vrnilo v odločanje posameznim zveznim državam.