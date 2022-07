Za gasilci na Krasu naporna noč

Kostanjevica na Krasu, 21. julija - Za gasilci, ki se na Krasu borijo z obsežnim požarom, je naporna noč. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, so se spopadali z dvema požaroma v bližini Kostanjevice na Krasu, torej na območju, kjer se je že v sredo ogenj nevarno približal naselju. Obe žarišči so obvladali in omejili.