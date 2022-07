Na območju Bohinja opažajo onesnaženje potoka Ribnica

Bohinj, 16. julija - V javnem zavodu Triglavski narodni park že več let v poletnem času opažajo onesnaženje vode v bohinjskem potoku Ribnica, letos pa so se zaradi suše težave pojavile že junija. Kot je izpostavil vodja naravovarstvene nadzorne službe v parku Sašo Hrovat, so na to opozorili vse akterje, vključno z mlekarno, ki naj bi v potok spuščala sirotko.