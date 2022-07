Po Severnem toku ponovno stekla dobava plina

Berlin, 21. julija - Po plinovodu Severni tok, ki povezuje Rusijo in Nemčijo, je dobava plina ponovno stekla, je danes potrdil operater plinovoda. "Deluje," so povedali v podjetju Nord Stream, niso pa razkrili, koliko plina bo Rusija dobavljala. Zlasti v Nemčiji so se bali, da po desetdnevni zaustavitvi, sicer potrebni zaradi del, plinovoda ne bodo več odprli.