Plin naj bi v četrtek znova stekel po Severnem toku

Moskva, 19. julija - Ruski Gazprom bo v četrtek prek plinovoda Severni tok 1 ponovno začel dobavljati plin v Nemčijo, a z zmanjšano zmogljivostjo, so neimenovani viri povedali za tiskovni agenciji Bloomberg in Reuters. Gazprom je 11. julija plinovod zaprl in ponovno odprtje napovedal za 21. julij, a so se pojavljali dvomi, če bo plin dejansko znova stekel.