Požar na Goriškem Krasu gasi 1000 gasilcev, na pomoč italijanski in hrvaški canadair

Kostanjevica na Krasu, 20. julija - Požar, ki divja na Goriškem Krasu, gasi okoli 1000 gasilcev. V zraku so razpoložljivi zrakoplovi Slovenske vojske in avstrijski helikopter, prihajata tudi italijanski in hrvaški canadair. Prebivalce na območju požara v regijskem štabu civilne zaščite pozivajo, naj ob zvoku siren zaprejo okna in brez panike čakajo na evakuacijo.