V New Yorku zadnje slovo od Trumpove prve žene Ivane

New York, 21. julija - V newyorški cerkvi na Manhattnu je v sredo potekala žalna maša za pokojno Ivano Trump, prvo soprogo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na pogreb so poleg Trumpa prišli še njegova žena Melania, njun sin Barron ter trije otroci, ki jih je imel z Ivano - Donald mlajši, Ivanka in Eric.