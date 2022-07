Ivana Trump najverjetneje umrla zaradi zastoja srca

New York, 15. julija - Prva žena nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, 73-letna Ivana Trump, rojena Zeličkova, je v četrtek na svojem domu blizu Centralnega parka na Manhattnu umrla domnevno zaradi srčnega zastoja. Ko ji je odpovedalo srce, je padla po stopnicah svoje luksuzne hiše, kjer so jo reševalci našli nepremično in jo razglasili za mrtvo.