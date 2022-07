Slovenske in italijanske zdravstvene ustanove pripravile protokole za sodelovanje

Bled, 20. julija - Ob zaključku projekta Nex Aid - Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč so se slovenski in italijanski partnerji projekta danes zbrali na zaključni konferenci na Bledu. Kot ključne dosežke projekta so izpostavili oblikovanje protokolov za čezmejno sodelovanje, želijo pa si še formalizacije na državni ravni.