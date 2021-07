S čezmejnim projektom do mreže sistemov nujne medicinske pomoči

Izola, 14. julija - Od januarja 2020 poteka projekt čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanja množičnih nesreč Nex Aid, v katerem sodelujejo partnerji iz Slovenije in Italije. Cilj projekta je krepitev čezmejnega sodelovanja za izboljšanje ukrepanja v razmerah nujne medicinske pomoči in upravljanja izrednih razmer nujne medicinske pomoči.