Kitajska obsodila vplutje ameriške vojaške ladje v Tajvansko ožino

Taipei, 20. julija - Potem ko je ožino med Kitajsko in Tajvanom v torek vnovič prečkala ameriška vojaška ladja, je Peking danes to obsodil in Washington označil za "uničevalca miru". Ameriška mornarica je medtem sporočila, da je rušilec USS Benfold plul v mednarodnih vodah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.