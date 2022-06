Tajvan in ZDA začela trgovinska pogajanja

Taipei, 1. junija - Tajvan in ZDA sta danes začela pogovore za poglobitev trgovinskih vezi. Pogajanja so stekla v okviru posebnega procesa, saj Washington Tajvana uradno ne priznava, prav tako Tajvan ni bil povabljen k pogovorom o indijsko-pacifiškem gospodarskem okviru (IPEF), ki so se začeli prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.