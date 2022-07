The Fuzzy Log in Hotel Central v najem latvijski hotelski skupini

Ljubljana, 20. julija - Latvijska skupina Mogotel Hotel Group bo za 20 let najela ljubljanska hotela The Fuzzy Log in Hotel Central. Najemnine za oba hotela bodo v tem obdobju znašale skupno 12 milijonov evrov, je danes objavila družba Equinox. Sporočila je tudi, da so izpolnjeni pogoji za oddajo hotelov Grand hotel Union, Hotel Lev in uHotel španski skupini Grupo Hotusa.