Equinox z oddajo hotelov Špancem do več kot 110 milijonov evrov

Ljubljana, 16. junija - Družba Equinox bo hotele Grand hotel Union, Hotel Lev in uHotel dala v najem španski skupini Grupo Hotusa, in sicer za 20 let z možnostjo dvakratnega podaljšanja še za pet let, je danes potrdil izvršni direktor in partner Equinoxa Matej Rigelnik. Posel je ob upoštevanju najemnine za 20 let vreden več kot 110 milijonov evrov, je povedal.