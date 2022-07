V višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku sprejetih 2035 kandidatov

Ljubljana, 20. julija - V prvem prijavnem roku je od 2576 prijavljenih kandidatov pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje izpolnilo 2060. Od teh je sprejetih 2035 kandidatov, zavrnjenih pa 25. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta, o datumu vpisa jih bodo obvestile višje strokovne šole, na katere so sprejeti, so sporočili z ministrstva.