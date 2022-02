Objavljen razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v prihodnjem študijskem letu

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2022/2023. Skupaj je razpisanih 11.800 vpisnih mest. Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, in sicer od 15. februarja do 18. marca ter od 25. do 31. avgusta, so sporočili z ministrstva.