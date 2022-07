Zaradi gozdnih požarov na jugu Evrope evakuiranih več tisoč ljudi

Pariz, 17. julija - Po Evropi še naprej pustošijo gozdni požari in temperaturni rekordi. V Franciji in Španiji so reševalne službe pred požari preventivno evakuirale več tisoč ljudi, več sto ljudi je v Španiji in na Portugalskem umrlo zaradi vročine. Vročinski val, ki trenutno vztraja nad jugom Evrope, se bo v prihodnjih dneh razširil tudi proti severu.