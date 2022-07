Zagorska občina v Europarku ureja otroške igrišče

Zagorje ob Savi, 23. julija - Občina Zagorje ob Savi se je lotila prve faze urejanja Europarka na zgornjem uravnanem platoju, kjer so trenutno že delno urejene površine za igro otrok. Postavljeni so ladja Argonavtek, fitnes na prostem ter street work out igrišče. V prihodnje bodo uredili otroško igrišče z igrali in napravami, so sporočili z zagorske občine.