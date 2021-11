Velenjska občina bo odprla obnovljeno otroško igrišče ob Visti

Velenje, 1. novembra - Velenjska občina bo v sredo namenu predala obnovljeno otroško igrišče ob Visti na Velenjskem jezeru. Z urejenim otroškim igriščem, ki so ga obnovili v okviru pilotne akcije mednarodnega projekta Wonder, želijo prispevati k izboljšanju celotne podobe območja prireditvenega prostora in igrišče čim bolj približati občanom ter drugim obiskovalcem.